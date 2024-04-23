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16:35, 23 апреля 2024Наука и техника

Мощность процессоров Intel понизили из-за ошибок

HardwareLuxx: мощность процессоры Intel снизили на 8-9 процентов из-за ошибок

Фото: Andrey Matveev / Unsplash

Производителю материнских плат ASUS пришлось снизить мощность новых процессоров Intel из-за проблем с производительностью. Об этом сообщает издание HardwareLuxx.

Авторы заметили, что ASUS выпустила обновление для BIOS, содержащее профиль Intel Baseline Profile. С новыми настройками проблема с производительностью исчезает, однако мощность чипов заметно понижается.

Специалисты протестировали процессор Intel Core i9-14900K до и после загрузки нового профиля. Оказалось, что в однопоточном режиме в Cinebench R23 производительность падает всего на 1 процент. Однако в многопоточном режиме этот показатель достигает 9 процентов. В бенчмарке Y-Cruncher снижение составляет 11 процентов.

При этом на 20 процентов падает энергопотребление, температура снижается на 12 процентов. Авторы отметили, что тестировали процессоры в разрешении 720 пикселей. Это означает, что при запуске игр в более высоком разрешении падение мощности процессоров Intel может быть еще более существенной.

В начале апреля владельцы игровых компьютеров на базе процессоров Intel рассказали о сбоях и прочих проблемах. Выяснилось, что в ряде случае возникает ошибка, что процессору недостаточно памяти, хотя системные отчеты говорят об обратном.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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