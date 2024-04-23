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15:51, 23 апреля 2024Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая перенесла операцию

Ведущая Елена Летучая рассказала, что получила травму ноги и перенесла операцию

Скриншот: @elenapegas

Известная российская телеведущая Елена Летучая рассказала, что получила травму ноги. Подробности она раскрыла Telegram-каналу «Звездач».

По словам Летучей, она получила травму ноги и перенесла операцию. Сейчас, отмечает «Звездач», телеведущая передвигается на костылях.

Ранее о переломе ноги рассказала известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева. Она призналась, что, после того как упала и получила травму, еще неделю не обращалась к врачу.

До этого Летучая оценила вероятность эмиграции. Ведущая заявила, что не собирается уезжать из России, хотя и получила американскую визу. Американскую визу в США на три года Летучей и ее супругу одобрили в ноябре 2023 года.

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