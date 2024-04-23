Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:15, 23 апреля 2024Интернет и СМИ

Известная российская ведущая рассказала об угрозах неопрятного незнакомца

Журналистка Фридрихсон рассказала, что ей угрожал незнакомец в подъезде ее дома
Надана Фридрихсон

Надана Фридрихсон. Кадр: Metametrica / YouTube

Известная российская журналистка и ведущая Надана Фридрихсон рассказала, что ей угрожал незнакомый мужчина в подъезде ее дома. Историей она поделилась во время беседы для проекта Metametrica, видео доступно на YouTube.

Журналистка описала незнакомца как неопрятного мужчину с «не очень вменяемым» взглядом. По словам Фридрихсон, он зашел за ней в подъезд, где принялся в резкой форме критиковать ее деятельность и угрожать ей убийством.

Ведущая рассказала, что в какой-то момент они с незнакомцем вместе оказались в лифте. Там журналистка начала высмеивать мужчину. «Я вижу по взгляду, что он говорит и сам себя пытается этим распалить, он до конца не уверен в том, что он говорит. (...) Я начинаю его стебать», — заявила Фридрихсон. Она добавила, что, когда двери лифта открылись, мужчина выбежал и покинул подъезд.

Фридрихсон получила запись с камеры наблюдения и передала ее в полицию. Журналистка добавила, что ей было страшно во время встречи с неопрятным незнакомцем.

Ранее об угрозах рассказала журналистка и телеведущая Наталия Метлина. Она заявила, что неизвестные угрожали ей из-за журналистского расследования, которое касалось заместителя главы одного из российских министерств.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна возможная судьба подозреваемой в расправе над Дугиной

      Известный в России стендап-комик узнал в порно свою школу

      Прибыль крупнейшего автопроизводителя США взлетела

      Белый дом признал развитие конфликта на Украине не в пользу Киева

      50-летняя Кейт Бекинсейл поделилась фото в нижнем белье

      Власти Мексики начали переговоры с Турцией из-за недопуска россиянина на рейс

      Выливший зеленку в урну для голосования россиянин отделался условным сроком

      Дачникам назвали способ увеличить урожайность баклажанов

      ВСУ несколько раз ударили по Курской области

      Раскрыты последствия пандемии для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше