Известная российская ведущая рассказала об угрозах неопрятного незнакомца

Журналистка Фридрихсон рассказала, что ей угрожал незнакомец в подъезде ее дома

Известная российская журналистка и ведущая Надана Фридрихсон рассказала, что ей угрожал незнакомый мужчина в подъезде ее дома. Историей она поделилась во время беседы для проекта Metametrica, видео доступно на YouTube.

Журналистка описала незнакомца как неопрятного мужчину с «не очень вменяемым» взглядом. По словам Фридрихсон, он зашел за ней в подъезд, где принялся в резкой форме критиковать ее деятельность и угрожать ей убийством.

Ведущая рассказала, что в какой-то момент они с незнакомцем вместе оказались в лифте. Там журналистка начала высмеивать мужчину. «Я вижу по взгляду, что он говорит и сам себя пытается этим распалить, он до конца не уверен в том, что он говорит. (...) Я начинаю его стебать», — заявила Фридрихсон. Она добавила, что, когда двери лифта открылись, мужчина выбежал и покинул подъезд.

Фридрихсон получила запись с камеры наблюдения и передала ее в полицию. Журналистка добавила, что ей было страшно во время встречи с неопрятным незнакомцем.

Ранее об угрозах рассказала журналистка и телеведущая Наталия Метлина. Она заявила, что неизвестные угрожали ей из-за журналистского расследования, которое касалось заместителя главы одного из российских министерств.