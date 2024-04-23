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09:04, 23 апреля 2024Мир

В Китае высказались об отношениях с США

МИД Китая: нельзя допустить, чтобы между КНР и США доминировали разногласия

Фото: Florence Lo / Reuters

Представитель департамента стран Северной Америки и Океании Министерства иностранных дел Китая заявил о необходимости не допустить доминирования разногласий в отношениях Пекина и Вашингтона. Он сообщил об этом в ходе брифинга в преддверии визита госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в КНР, передает РИА Новости.

«Разногласия между Китаем и США существовали в прошлом, есть в настоящем и могут остаться в будущем, но нельзя допустить, чтобы они доминировали в китайско-американских отношениях, необходимо придерживаться управления всем процессом двусторонних отношений», — высказался дипломат.

Ранее представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР назвал главный вопрос в отношениях Китая и США. Он обратил внимание, что соперничество между крупными странами не решит проблем, с которыми сталкиваются Пекин, Вашингтон, а также весь мир.

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      Маргарита Пименова
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