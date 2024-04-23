Россияне пожаловались на трехлетний писк в ушах

Жители Краснодара третий год жалуются на воющую сутками котельную

Краснодарцы третий год жалуются на невыносимый свист, который издает работающая поблизости котельная. О ситуации пишет Telegram-канал Mash.

С воющей котельной столкнулись собственники многоэтажного дома по улице Метальникова. Первое время писк проявлялся лишь иногда, очевидно указывая на неисправность механизма. Теперь он стоит в ушах сутками, прекращаясь не дольше чем на 10-15 минут. Из-за постоянного шума хозяева, среди которых немало пожилых, не могут проветривать квартиры. Жители дома за три года успели сменить пять пар наушников.

В управляющей компании собственникам дали контакты владельцев котельной. В компании ОТК трехлетний свист оправдали большой нагрузкой на оборудование. «А что вы хотите? Мы такое большое количество домов обслуживаем. Конечно, клапаны не справляются», — сказали в организации. Претензии горожан по поводу запаха газа в компании назвали выдумкой. Однако журналистам пояснили, что источником неприятного писка является регулятор давления газа. Новую арматуру доставят через месяц. Прежде, по словам руководства, механизм не обновляли из-за отсутствия жалоб.

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