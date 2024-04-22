В Следкоме заинтересовались расплодившими тараканов мигрантами

В СК откликнулись на жалобы новосибирцев из-за мигрантов, расплодивших тараканов

В одном из многоквартирных домов Новосибирска арендаторы-мигранты развели антисанитарию. На возмущения соседей откликнулись в Следственном комитете (СК) России, пишет пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел по улице Хилокской. Жильцы пожаловались на расплодившихся в доме тараканов. Виной этому, по словам собственников, стали квартиросъемщики, большинство которых являются иностранными гражданами. «К одним таким зашли в квартиру, женщина (если ее можно так назвать) сидит на полу, ест доширак, по платку на голове ползет таракан, женщина не реагирует», — пишут в сообществе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» ВКонтакте. Активисты дома настаивают, что конфликт не завязан на межнациональной розни.

По адресу неоднократно приезжали службы дезинсекции, жильцы массово закупают средства против вредителей. Размножение тараканов грозит проблемами со здоровьем, опасаются жильцы дома. Угрозу здоровью несут и сами инсектициды: недавно карбофосом отравилась одна из жительниц дома. Ни в управляющей компании, ни в Роспотребнадзоре на жалобы собственников не отреагировали.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по делу, ситуация находится под контролем центрального аппарата. Об ее результатах руководитель местного управления СК должен будет отчитаться перед главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Ранее жители Тюмени пожаловались на крыс, выползающих в квартиры из унитаза. В доме отсутствует горячая вода, подвал не оборудован, а само здание буквально разваливается от коммунальных проблем.