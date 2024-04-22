Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:29, 22 апреля 2024Экономика

В Следкоме заинтересовались расплодившими тараканов мигрантами

В СК откликнулись на жалобы новосибирцев из-за мигрантов, расплодивших тараканов

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В одном из многоквартирных домов Новосибирска арендаторы-мигранты развели антисанитарию. На возмущения соседей откликнулись в Следственном комитете (СК) России, пишет пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел по улице Хилокской. Жильцы пожаловались на расплодившихся в доме тараканов. Виной этому, по словам собственников, стали квартиросъемщики, большинство которых являются иностранными гражданами. «К одним таким зашли в квартиру, женщина (если ее можно так назвать) сидит на полу, ест доширак, по платку на голове ползет таракан, женщина не реагирует», — пишут в сообществе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» ВКонтакте. Активисты дома настаивают, что конфликт не завязан на межнациональной розни.

Материалы по теме:
«Человек задохнулся в собственной квартире» Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«Человек задохнулся в собственной квартире»Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
17 августа 2020
Другая жизнь Как молодежь бросает учебу, работу и квартиры в попытке убежать от усталости
Другая жизньКак молодежь бросает учебу, работу и квартиры в попытке убежать от усталости
1 марта 2020

По адресу неоднократно приезжали службы дезинсекции, жильцы массово закупают средства против вредителей. Размножение тараканов грозит проблемами со здоровьем, опасаются жильцы дома. Угрозу здоровью несут и сами инсектициды: недавно карбофосом отравилась одна из жительниц дома. Ни в управляющей компании, ни в Роспотребнадзоре на жалобы собственников не отреагировали.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по делу, ситуация находится под контролем центрального аппарата. Об ее результатах руководитель местного управления СК должен будет отчитаться перед главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Ранее жители Тюмени пожаловались на крыс, выползающих в квартиры из унитаза. В доме отсутствует горячая вода, подвал не оборудован, а само здание буквально разваливается от коммунальных проблем.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Польша объявила, что готова разместить у себя ядерное оружие. Россия пообещала ответные меры

      Пресс-секретаря Meta заочно приговорили в России к шести годам

      В Госдуме отреагировали на планы Европы запретить поставки СПГ из России

      Ударивший ножом москвича из-за парковки отказался признавать вину

      Глава МЧС Чечни впервые появился на публике после скандала с задержанием

      Волейболистка молодежной сборной России умерла в 21 год. Что с ней случилось?

      Врачи назвали три супернапитка для здоровья

      Раскрыты особенности последних модификаций российских «Волнорезов»

      Поврежденный газопровод Balticconnector запустили после ремонта

      В Следкоме заинтересовались расплодившими тараканов мигрантами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше