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05:54, 23 апреля 2024Бывший СССР

Молдавский депутат обвинила власти в издевательствах над гражданами

Лозован: власти Молдавии издеваются над гражданами, задерживая их в аэропорту

Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash

Депутат парламента Молдавии Ирина Лозован обвинила власти страны в издевательстве над делегатами съезда оппозиции в Москве, которых задержали в аэропорту Кишинева без объяснения причин. Она заявила о недопустимом поведении руководства республики в беседе с РИА Новости.

«По каким причинам людей не выпускали из аэропорта и держали около трех часов — непонятно. Понятно только, что власть продолжает издеваться над своими гражданами», — подчеркнула депутат.

Ранее депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что в аэропорту Кишинева задержали политиков, вернувшихся со съезда представителей оппозиции в российской столице. Она добавила, что представители компетентных органов не раскрывают причины задержания политиков, «ссылаясь на сбой в программе регистрации».

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      Маргарита Пименова
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