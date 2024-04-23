Молдавский депутат обвинила власти в издевательствах над гражданами

Лозован: власти Молдавии издеваются над гражданами, задерживая их в аэропорту

Депутат парламента Молдавии Ирина Лозован обвинила власти страны в издевательстве над делегатами съезда оппозиции в Москве, которых задержали в аэропорту Кишинева без объяснения причин. Она заявила о недопустимом поведении руководства республики в беседе с РИА Новости.

«По каким причинам людей не выпускали из аэропорта и держали около трех часов — непонятно. Понятно только, что власть продолжает издеваться над своими гражданами», — подчеркнула депутат.

Ранее депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что в аэропорту Кишинева задержали политиков, вернувшихся со съезда представителей оппозиции в российской столице. Она добавила, что представители компетентных органов не раскрывают причины задержания политиков, «ссылаясь на сбой в программе регистрации».