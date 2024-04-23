Мужа Яны Поплавской избили после ДТП

Мужа актрисы Поплавской Яковлева избил водитель каршеринга после ДТП в Москве

Супруга звезды фильма «Про Красную Шапочку» Яны Поплавской Евгения Яковлева избил водитель каршеринга. Об этом актриса сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, мужчина отправился на работу, однако в процессе движения по дороге его начал провоцировать водитель каршеринга. После этого произошло небольшое ДТП.

Яковлев вышел из машины чтобы разобраться в произошедшем. Водитель отреагировал агрессивно и ударил оппонента кулаком в висок. Пострадавший вызвал ГИБДД и полицию.

Правоохранители оперативно прибыли на место и осмотрели автомобиль каршеринга. Внутри они нашли крупную сумму денег, происхождение которой пассажиры объяснить не смогли. Яковлев написал заявление, а его обидчиков вызвали в отдел для оформления ДТП.

«У мужа после удара болит и кружится голова. На эфир он не попал, коллеги отрабатывают за него», — подчеркнула актриса.

Ранее Поплавская рассказала о том, как ее преследовал влюбленный поклонник. Мужчина регулярно присылал любовные письма, а однажды оборудовал на сцене похоронную инсталляцию.

