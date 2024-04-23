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10:51, 23 апреля 2024Силовые структуры

На вечеринке китайской молодежи под угрозой пистолета изнасиловали девушку

В Петербурге за изнасилование девушки на вечеринке задержали студента из Китая

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полицейские выясняют обстоятельства изнасилования 24-летней гражданки Китая. Об этом во вторник, 23 апреля, в своем Telegram-канале сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, в ночь на 22 апреля молодые уроженцы Китая собрались на вечеринку в коттеджном поселке. Один привел девушку, которая после посиделок ушла отдыхать на второй этаж. Пока молодой человек девушки спал, 20-летний студент прокрался в комнату и начал приставать к потерпевшей, он пригрозил ей пистолетом и сильно избил, после чего изнасиловал.

В завершение полового акта молодой человек выстрелил в окно, пистолет оказался ракетницей. На звук выстрела прибежали студенты, которые задержали дебошира.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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      Владимир Седов
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