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13:55, 23 апреля 2024Экономика

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

Самые высокие средние зарплаты в 2023 году зафиксированы на Чукотке и в Москве
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2023 году самые высокие средние зарплаты среди российских регионов были зафиксированы на Чукотке. Об этом со ссылкой на данные исследования «Интегральный рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2023 года» Фонда развития гражданского общества пишут «Известия».

Документ был разработан с использованием данных четырех ведомств — Росстата, Минфина, Федеральной налоговой службы (ФНС) России и Федерального казначейства. Другими регионами — лидерами по среднему уровню оплаты труда были названы Москва, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Камчатка, Ненецкий автономный округ (НАО) и Якутия.

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Всего субъекты оценивались экспертами по девяти экономическим и социальным показателям. По показателю соотношения прожиточного минимума и уровня зарплат в топ-5 вошли Москва, ЯНАО, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Чукотка и НАО. Лидерами по промышленному производству среди российских регионов оказались Камчатка и Чувашия, по уплате НДС — Ленинградская и Вологодская области.

Ранее руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что в России на фоне проведения специальной военной операции начинается «революция зарплат». Он объяснил, что военнослужащие, получавшие высокие доходы в ходе СВО, не согласятся вернуться на прежние рабочие места с гораздо меньшей оплатой труда.

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