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12:31, 23 апреля 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ рассказал о работе дронов с искусственным интеллектом

Офицер ВСУ Волохов: дроны с искусственным интеллектом помогут преодолеть РЭБ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) БПЛА с искусственным интеллектом (ИИ) поможет преодолеть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил командир подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов, сообщает УНИАН.

Волохов прокомментировал планы ВСУ по масштабному использованию дронов с ИИ. Он рассказал, что подразделения ВСУ должны получить подобные БПЛА для преодоления помех российской РЭБ. Украинский военный отметил, что Россия уже сейчас использует искусственный интеллект при управлении БПЛА «Ланцет».

«Все идет к тому, что скоро искусственный интеллект массово появится на FPV-дронах, которые имеют достаточно небольшую цену и могут быть эффективны», — заявил офицер ВСУ. По его мнению, такие БПЛА получат возможность действовать полностью самостоятельно на завершающей стадии.

В феврале 2024 года издание Bloomberg сообщило о разработке США и Великобританией БПЛА с ИИ для ВСУ. Цель создания и поставки беспилотников — в компенсации нехватки артиллерии у ВСУ.

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      Юрий Леонов
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