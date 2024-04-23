Житель Флориды попытался сесть на рейс с заряженным пистолетом и был задержан

В международном аэропорту Норфолка пассажир попытался сесть на рейс с заряженным пистолетом и был задержан сотрудниками Управления транспортной безопасности (TSA). Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренней безопасности США.

Отмечается, что как только житель Флориды вошел на контрольно-пропускной пункт, рентгеновский аппарат обнаружил в его ручной клади оружие с 13 патронами. Его изъяли, а мужчине предъявили обвинения. Теперь американцу грозит штраф в размере до 15 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей).

«Этот путешественник упаковал свое огнестрельное оружие в футляр, однако ему нужно было предпринять еще несколько важных действий, — объяснил директор TSA в аэропорту Робин «Чак» Берк. — Ему нужно было убедиться, что огнестрельное оружие разряжено, а затем положить его в запертый ящик и отнести представителю авиакомпании».

В сентябре 2023 года стюардесса принесла в международный аэропорт Филадельфии заряженный пистолет и угодила в полицию. Оружие нашли, когда она проходила проверку безопасности перед полетом.