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18:10, 23 апреля 2024Путешествия

Пассажир попытался сесть на рейс с заряженным пистолетом

Житель Флориды попытался сесть на рейс с заряженным пистолетом и был задержан

Фото: Transportation Security Administration

В международном аэропорту Норфолка пассажир попытался сесть на рейс с заряженным пистолетом и был задержан сотрудниками Управления транспортной безопасности (TSA). Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренней безопасности США.

Отмечается, что как только житель Флориды вошел на контрольно-пропускной пункт, рентгеновский аппарат обнаружил в его ручной клади оружие с 13 патронами. Его изъяли, а мужчине предъявили обвинения. Теперь американцу грозит штраф в размере до 15 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей).

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«Этот путешественник упаковал свое огнестрельное оружие в футляр, однако ему нужно было предпринять еще несколько важных действий, — объяснил директор TSA в аэропорту Робин «Чак» Берк. — Ему нужно было убедиться, что огнестрельное оружие разряжено, а затем положить его в запертый ящик и отнести представителю авиакомпании».

В сентябре 2023 года стюардесса принесла в международный аэропорт Филадельфии заряженный пистолет и угодила в полицию. Оружие нашли, когда она проходила проверку безопасности перед полетом.

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      Марина Черняк
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