Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала фигуру в бикини

Актриса Барби Феррейра показала фигуру в бикини с тонкими завязками

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра поделилась серией снимков в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных фото 27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» показала фигуру в бикини зеленого цвета, оформленном тонкими завязками и серебристыми металлическими вставками в виде солнца. При этом она надела солнцезащитные очки и уложила волосы в небрежный пучок.

На других снимках знаменитость предстала в коричневой мини-юбке и черном кроп-топе без бюстгальтера, продемонстрировав на камеру декольте.

В марте сообщалось, что Барби Феррейра снялась в откровенных образах для австралийской версии глянцевого журнала InStyle. Тогда на одном опубликованном снимке актриса позировала в полупрозрачном наряде черного цвета, который состоял из облегающий мини-юбки и бюстгальтера.