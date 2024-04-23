После нападения на силовиков в Карачаево-Черкесии пять человек объявили в розыск

В Карачаево-Черкесии 5 человек объявили в розыск после нападения на полицейских

В Карачаево-Черкесии пять человек объявили в розыск после нападения на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве заявили, что удалось установить причастность к обстрелу силовиков Руслана и Ахмата Элькановых, Казбека Джазаева, Руслана Семенова и Владимира Аверьянова. Мужчины покинули место происшествия и скрываются от следствия, добавили в СКР.

Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске. Неизвестные открыли огонь по полицейским, а потом забрали их табельное оружие, боеприпасы и скрылись.В результате один сотрудник полиции попал в больницу, а двух спасти не удалось.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по трем статьям.