Раскрыт гонорар Дмитрия Нагиева

Продюсер Картозия: Нагиев получает пять миллионов рублей за съемочный день

Гонорар актера Дмитрия Нагиева раскрыл продюсер, создатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия. Его слова приводит KP.RU.

Медиаменеджер сообщил, что артист получает пять миллионов рублей за съемочный день. При этом Нагиев соглашается сниматься только в том случае, если проект гарантирует не менее четырех съемочных дней.

Картозия отметил, что Нагиев может сделать исключение для некоторых режиссеров. К примеру, актер согласился на съемки у Сарика Андреасяна за три-четыре миллиона рублей в день. «Потому что Сарик умеет ухаживать за артистами. Как рассказывают его исполнительные продюсеры, Андреасян дарит актерам одежду со съемок, вкусно кормит, делает подарки, идет навстречу пожеланиям больших звезд», — пояснил продюсер.

Ранее Нагиев анонсировал встречу с поклонниками в Дубае с платным входом.