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14:26, 21 марта 2024Культура

Раскрыта стоимость встречи с Дмитрием Нагиевым

Шоумен Нагиев анонсировал встречу с поклонниками за 300 тысяч рублей

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Раскрыта стоимость встречи с шоуменом и актером Дмитрием Нагиевым в Дубае. Афишу мероприятия с участием звезды опубликовала актерская студия Nschool в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23 и 24 марта Нагиев даст двухдневный интенсив в Объединенных Арабских Эмиратах, где поделится с поклонниками секретами актерского мастерства. Количество мест на мастер-класс артиста ограничено, подчеркнули организаторы.

С 19 марта стоимость билета на мероприятие поднялась до 11900 дирхам или примерно до 300 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. Посетителям мастер-класса обещают решить проблемы скованности, неуверенности в себе и отсутствии энергии.

В августе 2022 года стало известно, что Нагиев взял творческую паузу и не будет вести программы «Голос» и «Голос 60+». В проекте Первого канала его заменила телеведущая Яна Чурикова.

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      Мария Рюрикова
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