Заменившая Нагиева ведущая «Голоса» высказалась о давлении зрителей

Заменившая в «Голосе» Нагиева Чурикова заявила, что спокойно относится к критике

Ведущая музыкальной передачи «Голос» на Первом канале Яна Чурикова, заменившая Дмитрия Нагиева, высказалась о давлении зрителей из-за ухода шоумена из проекта. В интервью «Телепрограмме» она заявила, что спокойно относится к критике.

Чурикова отметила, что с уважением относится к экс-ведущему «Голоса» и его вкладу в проект. «Если опасаться давления, то лучше такую профессию не выбирать. Наша "ведущенская" судьба такова: можно вести программу после кого-то или быть первой ведущей, а потом проект ведет кто-то другой — я проходила оба варианта», — сказала она.

По словам Чуриковой, ей много чего писали после того, как она заменила Нагиева на посту ведущей. «Как к этому относиться? Спокойно», — отметила она. Ведущая добавила, что также получила поддержку зрителей. «Очень благодарна людям за это. Работа есть работа. Остальное — эмоции», — заключила она.

Яна Чурикова стала ведущей проекта «Голос» в феврале 2023 года. О том, что Нагиев взял творческую паузу и не будет вести «Голос» и «Голос 60+», стало известно в августе 2022 года.