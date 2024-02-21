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17:03, 21 февраля 2024Интернет и СМИ

Заменившая Нагиева ведущая «Голоса» высказалась о давлении зрителей

Заменившая в «Голосе» Нагиева Чурикова заявила, что спокойно относится к критике

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Ведущая музыкальной передачи «Голос» на Первом канале Яна Чурикова, заменившая Дмитрия Нагиева, высказалась о давлении зрителей из-за ухода шоумена из проекта. В интервью «Телепрограмме» она заявила, что спокойно относится к критике.

Чурикова отметила, что с уважением относится к экс-ведущему «Голоса» и его вкладу в проект. «Если опасаться давления, то лучше такую профессию не выбирать. Наша "ведущенская" судьба такова: можно вести программу после кого-то или быть первой ведущей, а потом проект ведет кто-то другой — я проходила оба варианта», — сказала она.

По словам Чуриковой, ей много чего писали после того, как она заменила Нагиева на посту ведущей. «Как к этому относиться? Спокойно», — отметила она. Ведущая добавила, что также получила поддержку зрителей. «Очень благодарна людям за это. Работа есть работа. Остальное — эмоции», — заключила она.

Яна Чурикова стала ведущей проекта «Голос» в феврале 2023 года. О том, что Нагиев взял творческую паузу и не будет вести «Голос» и «Голос 60+», стало известно в августе 2022 года.

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      Олег Давыдов
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