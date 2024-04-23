Россияне стали массово бронировать отели для богачей в Турции

АТОР: спрос россиян на люксовые отели Турции вырос в 2,8 раза

Спрос на туры в премиальные отели Турции со стороны россиян вырос в 2,8 раза. О том, что туристы стали массово бронировать места для богачей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В компании «Интурист» отметили, что к апрелю продали в два раза больше путевок по концепции Priority. В Fun&Sun заявили о кратном росте популярности люксовых гостиниц.

«Если говорить об Анталийском побережье, прирост составляет порядка 48 процентов, — сообщили в Pegas Touristic. — Продажи люксовых отелей Бодрума выросли в этом году на 100 процентов при общем росте продаж по направлению на 60 процентов».

При этом у туроператора Let`s Fly в 2,8 раза увеличились бронирования туров на Эгейское побережье. В компании отметили, что там открываются новые дорогие отели, что свидетельствует о стабильном спросе на эту категорию отдыха.

Ранее в Турции захотели избавиться от имиджа бюджетного туристического направления. Представители турбизнеса сочли, что курорт должен стать не самым дорогим, а лучшим по соотношению цены и качества.

