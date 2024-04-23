АТОР: россияне начали бронировать зимние туры раньше обычного

Туроператоры отмечают, что в 2024 году россияне начали бронировать зимние туры за границу раньше обычного. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что путешественники хотят заранее позаботиться об отдыхе, сэкономить на раннем бронировании и получить места в желанных отелях. Бронирование сформированных на чартерах или блочной перевозке туров обойдется всего в три тысячи рублей, если купить путевку до 30 апреля. Остальную сумму можно внести позже.

«Причем акция действует не только на новые туры, а на все поездки с 1 октября 2024 года по 31 мая 2025 года, то есть распространяется на бархатный сезон в Турции», — отметили в АТОР.

Ранее стало известно, что российские туристы начали массово скупать путевки и авиабилеты на летний период. Несмотря на рост цен, в 2024 году их было продано на 23 процента больше.