Российская модель снялась топлес

Российская модель Наташа Поли снялась топлес

Российская модель Наташа Поли снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на размещенном черно-белом снимке 38-летняя манекенщица предстала в одних плавках от бикини, сидя на шезлонге. При этом она согнула ноги, прикрыв коленями обнаженную грудь. Также знаменитость надела солнцезащитные очки в круглой оправе и распустила волосы.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем написали в комментариях под постом. «Потрясающе красиво», «Ты максимально естественная», «Очень приятная девушка», «Так красиво, так великолепно», «Все скучали по таким фото», — высказывались они.

В октябре прошлого года Наташа Поли снялась в откровенном образе для итальянского журнала la Repubblica. Тогда модель позировала перед камерой в белой юбке длины мини и оголяющем грудь бюстгальтере, верх которого представлял собой чокер на шее.