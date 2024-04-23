Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:50, 23 апреля 2024Ценности

Российская модель снялась топлес

Российская модель Наташа Поли снялась топлес

Фото: @natashapoly

Российская модель Наташа Поли снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на размещенном черно-белом снимке 38-летняя манекенщица предстала в одних плавках от бикини, сидя на шезлонге. При этом она согнула ноги, прикрыв коленями обнаженную грудь. Также знаменитость надела солнцезащитные очки в круглой оправе и распустила волосы.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем написали в комментариях под постом. «Потрясающе красиво», «Ты максимально естественная», «Очень приятная девушка», «Так красиво, так великолепно», «Все скучали по таким фото», — высказывались они.

В октябре прошлого года Наташа Поли снялась в откровенном образе для итальянского журнала la Repubblica. Тогда модель позировала перед камерой в белой юбке длины мини и оголяющем грудь бюстгальтере, верх которого представлял собой чокер на шее.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

      В России рассказали об ответе на передачу замороженных активов Киеву

      В Петербурге школьница попала в реанимацию из квартиры с антисанитарией

      Россияне рассказали о планах на майские праздники

      ФСБ предотвратила теракт в Брянске

      После нападения на силовиков в Карачаево-Черкесии пять человек объявили в розыск

      Урганту и Собчак пришлось объясняться с налоговой из-за Блиновской

      Украинский беспилотник взорвался на территории российского села

      Российская модель снялась топлес

      Российская спортсменка лишилась зарплаты из-за получения нейтрального статуса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше