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13:59, 23 апреля 2024Экономика

Сбер стал единственным владельцем аэропорта в Горно-Алтайске

Греф: Сбер стал владельцем аэропорта в Горно-Алтайске, начались проектные работы

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам, что банк стал единственным владельцем аэропорта в Горно-Алтайске. Его слова приводит ТАСС.

По его Грефа, Сбербанк выкупил у предприятия АФК «Система» 60 процентов аэропорта, таким образом став стопроцентным владельцем объекта. «Мы активно ведем проектирование, фактически будем строить новый аэропорт, правительство будет вкладывать деньги в строительство», — рассказал он.

Греф отметил, что видит в регионе большой спрос на российский туризм, в том числе благодаря развитию большого горнолыжного курорта «Манжерок». Впоследствии аэропорт сделают международным, чтобы близлежащие страны, включая Китай, могли пользоваться его услугами.

В 2023 году сообщалось, что Сбер построит в городе новый аэропорт с пропускной способностью до 1,5 миллиона пассажиров.

Ранее Сбер открыл «Школу 21» в Белгороде.

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