Стало известно о давлении ФРГ на США в вопросе поставки Украине Patriot

Bloomberg: Германия давит на США в вопросе поставки Украине ЗРК Patriot

Правительство Германии подталкивает США передать Украине еще один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. О давлении Берлина на Вашингтон в вопросе поставок Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников агентства, такие действия немецких властей стали частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и Европейскому союзу (ЕС) увеличить помощь Украине в области ПВО.

Ранее издание заявило, что правительство Германии оказывает давление на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы они поставляли системы и компоненты ПВО для Украины. В свою очередь, сама Германия обязалась предоставить Киеву третью батарею ЗРК Patriot.

Кроме того, министры стран ЕС начали отказываться от своих обещаний предоставить Киеву Patriot. Министр обороны Швеции Пол Юнсон объяснил нежелание предоставить свою Patriot тем, что Стокгольм уже согласился передать Украине другую систему — RBS 70, а официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис подчеркнул, что страна не предпримет никаких действий, которые хотя бы минимально поставят под угрозу ее потенциал сдерживания и ПВО.