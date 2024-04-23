Стало известно о взрыве в Днепропетровске

В Днепропетровске произошел взрыв

В Днепропетровске произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога.

Днем 23 апреля в Харькове произошла серия взрывов. Информацию о ней подтвердил глава города. Где они раздались, неизвестно.

Ранее в социальных сетях появились кадры удара по телебашне в Харькове. Видео было снято 22 апреля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.