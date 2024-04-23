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14:11, 23 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове произошла серия взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Харьковской области прогремели взрывы. Они раздались в региональной столице, сообщил в своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

«В Харькове были слышны взрывы. Уже несколько. Будьте осторожны», — написал глава города.

Серию взрывов в Харьковской области также подтвердил глава харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Об этом он заявил в Telegram.

Где именно в городе произошли взрывы, неизвестно. Информация о повреждениях также не приводится. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области 23 апреля с 12:31 до 13:59 действовала воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в других регионах Украины. Так, они прогремели в подконтрольном Вооруженным силам Украины Запорожье и в Днепропетровске.

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      Екатерина Грищенко
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