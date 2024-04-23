Удар по телебашне в Харькове сняли на видео

В сети опубликовали видео удара по телебашне в Харькове

Момент удара по телебашне в Харькове попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Донбасский партизан».

Из ролика следует, что по вышке был нанесен один точный удар. В результате верхняя часть телебашни упала, а затем видно, как поднимается столб дыма.

Ранее глава Харьковской гражданской военной администрации Виталий Ганчев допустил, что на пораженной в Харькове телебашне могла быть система наведения артиллерийского огня, из которой наносились удары по Белгородской области. По его оценке, украинские власти не смогут восстановить вышку.

Днем 22 апреля Вооруженные силы России нанесли удар по телевышке в Харькове. Примерно третья часть башни обрушилась.