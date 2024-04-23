Стало известно о системе наведения огня на уничтоженной вышке в Харькове

Ганчев: на уничтоженной в Харькове вышке могла находиться система наведения огня

На уничтоженной в Харькове телебашне могла находиться система наведения артиллерийского огня, из которой наносились удары по Белгородской области. Об этом стало известно из сообщения главы Харьсковской гражданской военной администрации Виталия Ганчева, его слова приводит РИА Новости.

«С учетом высоты телевышки в Харькове (...) не исключаю, что [там] могли быть и системы наведения, которые работают и по территории Белгородской области», — приводятся в публикации слова чиновника.

Он добавил, что с учетом ресурсов, находящихся в распоряжении Украины, нынешние власти не способны восстановить вышку.

В ходе беседы с журналистами Ганчев также сообщил, что на уничтоженной телевышке находилось координационное устройство противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.