Стало известно о координационном устройстве ПВО на уничтоженной вышке в Харькове

Ганчев: на уничтоженной телевышке в Харькове было координационное устройство ПВО

В Харькове на уничтоженной телевышке находилось координационное устройство противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

«Одно из главных средств зомбирования людей в Харькове уничтожено. (...) По предварительной информации, на этой вышке было установлено координационное устройство для ПВО», — рассказал Ганчев, добавив, что в Харькове в настоящее время фиксируются перебои с телевизионным сигналом.

Днем в понедельник, 22 апреля, Вооруженные силы России нанесли удар по телевышке в Харькове. Примерно третья часть башни обрушилась.

В понедельник 22 апреля в Харьковской, Сумской, Полтавской и других областях Украины была объявлена воздушная тревога. На ее фоне около 15:40 в Харькове раздался взрыв.