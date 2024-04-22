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19:31, 22 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о координационном устройстве ПВО на уничтоженной вышке в Харькове

Ганчев: на уничтоженной телевышке в Харькове было координационное устройство ПВО
СюжетВзрывы в Харькове:

Кадр: Reuters

В Харькове на уничтоженной телевышке находилось координационное устройство противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

«Одно из главных средств зомбирования людей в Харькове уничтожено. (...) По предварительной информации, на этой вышке было установлено координационное устройство для ПВО», — рассказал Ганчев, добавив, что в Харькове в настоящее время фиксируются перебои с телевизионным сигналом.

Днем в понедельник, 22 апреля, Вооруженные силы России нанесли удар по телевышке в Харькове. Примерно третья часть башни обрушилась.

В понедельник 22 апреля в Харьковской, Сумской, Полтавской и других областях Украины была объявлена воздушная тревога. На ее фоне около 15:40 в Харькове раздался взрыв.

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      Екатерина Грищенко
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