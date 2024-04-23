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12:06, 23 апреля 2024Силовые структуры

Сторонника украинских националистов задержали за подготовку теракта в Брянске

В Брянске ФСБ задержала сторонника украинских националистов, готовившего теракт
СюжетДиверсии в России

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

ФСБ задержала сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный — гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию. По заданию запрещенной в РФ террористической организации он участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта.

У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство. Против него возбуждено дело по части 3 статьи 205.1 (Содействие террористической деятельности) и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Задержанному грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что Верховный суд Республики Бурятии приговорил к десяти годам лишения свободы мужчину за совершение диверсии и государственную измену. Осужденный поджег объект транспортной инфраструктуры, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России.

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      Екатерина Кашурникова
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