Сторонника украинских националистов задержали за подготовку теракта в Брянске

В Брянске ФСБ задержала сторонника украинских националистов, готовившего теракт

ФСБ задержала сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный — гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию. По заданию запрещенной в РФ террористической организации он участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта.

У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство. Против него возбуждено дело по части 3 статьи 205.1 (Содействие террористической деятельности) и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Задержанному грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что Верховный суд Республики Бурятии приговорил к десяти годам лишения свободы мужчину за совершение диверсии и государственную измену. Осужденный поджег объект транспортной инфраструктуры, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России.

