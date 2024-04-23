Телеведущая потеряла сознание в прямом эфире

Индийская ведущая новостей Синха потеряла сознание в студии из-за жары

Ведущая новостей на индийском телеканале DD News Лопамудра Синха потеряла сознание в прямом эфире. Фрагмент эфира опубликован на YouTube.

Инцидент произошел 18 апреля. Когда Синха зачитывала новость об аномальной жаре в Индии, она закрыла глаза и откинулась на спинку стула. Коллеги попытались привести журналистку в сознание, обмахивая ее листами бумаги.

Позднее Синха прокомментировала случившееся. Она заявила, что уже перед эфиром чувствовала себя плохо из-за жары. Но, по словам ведущей, она надеялась, что ей станет лучше, когда она выпьет воды. Сделать этого не удалось, и во время эфира она потеряла сознание. Синха также отметила, что в этот день в студии не работал кондиционер.

Ранее ведущий BBC Radio 4 Саймон Кинг испугал пользователей сети своим поведением. Когда он озвучивал прогноз погоды в прямом эфире, ему стало трудно дышать. Позднее он объяснил, что перед его самочувствие было в норме. Он раскрыл, что перед эфиром пробежался по лестнице.