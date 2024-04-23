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16:14, 23 апреля 2024Мир

В России высказались о влиянии помощи Британии Украине на ситуацию на фронте

Депутат Чепа: помощь Великобритании Украине продлит сроки конфликта

Фото: Thomas Peter / Reuters

Военная помощь Великобритании и любых других государств лишь продлит сроки конфликта на территории Украины, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о влиянии поддержки Лондона на ситуацию на фронте.

«Об этом неоднократно говорили, что любые поставки оружия на Украину только затягивают этот процесс, результат которому все равно предрешен. Это приведет к еще большим жертвам и в первую очередь со стороны Украины», — поделился мнением депутат.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал выделить Киеву 500 миллионов фунтов стерлингов (617 миллионов долларов) в качестве военной помощи. Это крупнейшая сумма, которую королевство выделяло на нужды Украины. По словам политика, защита страны от России жизненно важна для безопасности Великобритании и всей Европы.

В пакет помощи войдут 400 транспортных средств, 60 катеров, около 4 миллиона патронов к стрелковому оружию, а также более 1,6 тысячи ударных ракет и ракет противовоздушной обороны (ПВО).

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. По предварительным оценкам, этих средств должно хватить до конца года.

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