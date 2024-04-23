В Госдуме ответили на переименование на Украине населенных пунктов из-за России

Депутат ГД Говырин: переименованием сел на Украине готовят «зеленую улицу»

Переименовывание топонимов на Украине со стороны выглядит как подготовка «зеленой улицы» для колонистов из стран Запада, в том числе для иностранных наемников и военачальников. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал внесенный в Верховную Раду закон, который предлагает переименовать более 300 населенных пунктов на Украине из-за связей с Россией. В случае принятия документа в стране, в частности появятся села Шампань, Новый Париж и Порт-Анненталь.

«Там и немецкие названия новые есть, их пытаются подкрепить и оправдать разными небылицами якобы из истории украинской государственности», — отметил депутат.

По его словам, переименование городов нельзя назвать возрождением национальной памяти на Украине. Говырин назвал действия Киева мифологизацией, конструированием и повторным написанием истории Украины.

Еще в начале апреля сообщалось, что комитет Верховной Рады Украины по местному самоуправлению решил переименовать ряд населенных пунктов в рамках «деколонизации». В том числе, как заявлял замглавы комитета Роман Лозинский, украинские власти планируют изменить названия двух городов, которые находятся под контролем России в Луганской народной республике (ЛНР). Так, Северодонецк предлагается называть Северскодонецком, а Первомайск — Сокологорском.