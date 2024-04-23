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17:55, 23 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове произошел новый взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о новом взрыве в городе на фоне воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Leah Millis / Reuters

В Харьковской области Украины произошел новый взрыв. Он раздался в региональной столице, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Харьков снова слышит взрыв. Будьте осторожны», — написал Терехов.

В каком именно районе города раздался взрыв, не говорится, информация о повреждениях объектов также отсутствует. Уточняется, что взрыв в Харьковской области произошел на фоне объявленной примерно за час до этого воздушной тревоги. Она также действует в Полтавской, Сумской, Черниговской и других областях Украины.

Днем 23 апреля в Харькове произошла серия взрывов. Информацию о ней подтвердил глава города. Где они раздались, неизвестно.

Ранее в социальных сетях появились кадры удара по телебашне в Харькове. Видео было снято 22 апреля.

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      Екатерина Грищенко
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