В Харькове произошел новый взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о новом взрыве в городе на фоне воздушной тревоги

В Харьковской области Украины произошел новый взрыв. Он раздался в региональной столице, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Харьков снова слышит взрыв. Будьте осторожны», — написал Терехов.

В каком именно районе города раздался взрыв, не говорится, информация о повреждениях объектов также отсутствует. Уточняется, что взрыв в Харьковской области произошел на фоне объявленной примерно за час до этого воздушной тревоги. Она также действует в Полтавской, Сумской, Черниговской и других областях Украины.

Днем 23 апреля в Харькове произошла серия взрывов. Информацию о ней подтвердил глава города. Где они раздались, неизвестно.

Ранее в социальных сетях появились кадры удара по телебашне в Харькове. Видео было снято 22 апреля.

