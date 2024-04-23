В Харькове произошел новый взрыв
В Харьковской области Украины произошел новый взрыв. Он раздался в региональной столице, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«Харьков снова слышит взрыв. Будьте осторожны», — написал Терехов.
В каком именно районе города раздался взрыв, не говорится, информация о повреждениях объектов также отсутствует. Уточняется, что взрыв в Харьковской области произошел на фоне объявленной примерно за час до этого воздушной тревоги. Она также действует в Полтавской, Сумской, Черниговской и других областях Украины.
Днем 23 апреля в Харькове произошла серия взрывов. Информацию о ней подтвердил глава города. Где они раздались, неизвестно.
Ранее в социальных сетях появились кадры удара по телебашне в Харькове. Видео было снято 22 апреля.