В Киеве приняли решение насчет открытия пляжного сезона

Власти Киева отменили пляжный сезон ради обеспечения безопасности

Власти Киева третий год подряд отменили пляжный сезон в городе. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Постоянную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Жителей Киева просят воздержаться от массового скопления в местах отдыха, так как это усложнит укрытие людей в убежищах в случае воздушной тревоги.

При этом на пляжах и в зонах отдыха будут поддерживать порядок и санитарные нормы.

В ночь на 23 апреля в Киеве прозвучали взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона.