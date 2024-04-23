В России научатся предсказывать цунами и эпидемии

Минобрнауки: новосибирские ученые научат ИИ прогнозировать цунами и эпидемии

Новосибирские ученые смогут прогнозировать цунами и эпидемии благодаря обучению искусственного интеллекта (ИИ). Молодые специалисты будут работать в инновационной молодежной лаборатории Института математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук, которая готовится к открытию. Об этом сообщило Минобрнауки России.

Ученые будут обучать ИИ сбору и анализу информации о процессах в природе, обществе и экономике. Это может создать программы по прогнозированию изменения климата, экологической нагрузки, распространения загрязнений инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ, COVID-19.

Заведующая лабораторией Ольга Криворотько отметила, что в решении обратных задач все сводится к тому, чтобы точно поставить математику и найти быстрые алгоритмы. Специалист отметила, что это важно, потому что за часы смысловое значение может быть потеряно.

«Взять, к примеру, цунами: если сможешь предсказать его раньше, можешь спасти жизни. Обучив систему на исторических данных, например, о цунами или землетрясениях, можно создать модель, способную быстро делать прогнозы», — пояснила она.

Она также выразила надежду, что благодаря работе новосибирской лаборатории методы машинного обучения вызовут больше доверия.

Ранее сообщалось, что ученые из Уральского государственного горного университета нашли способ восстановить затопленные карьеры и шахты по добыче полезных ископаемых. Согласно плану, разработанному специалистами, добычу в таких местах России будут производить с помощью безлюдных технологий, основанных на использовании беспилотников, роботизированных систем и алгоритмов искусственного интеллекта.