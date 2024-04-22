Уральские ученые нашли способ восстановить шахты по добыче полезных ископаемых

Добывать полезные ископаемые из затопленных в России шахт будут роботы

Ученые из Уральского государственного горного университета (УГГУ) нашли способ восстановить затопленные карьеры и шахты по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщают «Известия».

Выяснилось, что сотрудники университета разработали план, согласно которому добычу в таких местах России будут производить с помощью безлюдных технологий, основанных на использовании беспилотников, роботизированных систем и алгоритмов искусственного интеллекта.

«В затопленном забое одни роботы будут под водой разрушать горную породу. Другие насосами собирать отбитый материал. Третьи доставлять руду по специальным шлангам на погружные платформы или напрямую — на обогатительные фабрики на поверхности», — рассказал журналистам один из авторов разработки Вадим Минин.

При этом собеседник издания уточнил, что управлять процессом люди будут дистанционно, не подвергая себя опасности. Кроме того, по его словам, многие процессы будут поручены искусственному интеллекту. При реализации проекта для каждого рудника будут проработаны индивидуальные инженерные решения, уточнил Минин.

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