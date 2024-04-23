В России связали повышение призывного возраста с рождением детей

Свердловский омбудсмен связала повышение призывного возраста с рождением детей

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова связала повышение призывного возраста в России с рождением детей. Как выразилась омбудсмен, в Минобороны полагают, что к 30 годам люди «более закаленные, более проверенные временем, опытом и жизнью». Подробный комментарий по ситуации она дала в эфире программы «Акцент» на Свердловском областном телевидении (ОТВ).

Мерзлякова обратила внимание на то, что многие мужчины к 30 годам уже обзаводятся семьями. «Сейчас не секрет, что погибают ребята, у которых не остается после себя ребенка, а к 30 годам, если он уходит, он уже родил ребенка», — заявила она.

Омбудсмен пояснила, что в этом возрасте человек «осознанно выступает не только с оружием, но и с идеологическими, моральными, мировоззренческими установками».

До этого в Генштабе России рассказали, что повышение возраста призыва скажется на моральном климате воинских частей.

С 1 января 2024 года в России начал действовать закон об изменении призывного возраста — срочную службу в Вооруженных силах теперь проходят молодые люди с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Тогда уточнялось, что военнообязанные россияне, которые уже достигли 27-летнего возраста до вступления закона в силу, подлежать призыву не будут — они автоматически зачисляются в запас. Новые правила коснутся только тех, кому 27 лет исполнится в 2024 году.