Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:16, 23 апреля 2024Россия

В России связали повышение призывного возраста с рождением детей

Свердловский омбудсмен связала повышение призывного возраста с рождением детей

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова связала повышение призывного возраста в России с рождением детей. Как выразилась омбудсмен, в Минобороны полагают, что к 30 годам люди «более закаленные, более проверенные временем, опытом и жизнью». Подробный комментарий по ситуации она дала в эфире программы «Акцент» на Свердловском областном телевидении (ОТВ).

Мерзлякова обратила внимание на то, что многие мужчины к 30 годам уже обзаводятся семьями. «Сейчас не секрет, что погибают ребята, у которых не остается после себя ребенка, а к 30 годам, если он уходит, он уже родил ребенка», — заявила она.

Омбудсмен пояснила, что в этом возрасте человек «осознанно выступает не только с оружием, но и с идеологическими, моральными, мировоззренческими установками».

До этого в Генштабе России рассказали, что повышение возраста призыва скажется на моральном климате воинских частей.

С 1 января 2024 года в России начал действовать закон об изменении призывного возраста — срочную службу в Вооруженных силах теперь проходят молодые люди с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Тогда уточнялось, что военнообязанные россияне, которые уже достигли 27-летнего возраста до вступления закона в силу, подлежать призыву не будут — они автоматически зачисляются в запас. Новые правила коснутся только тех, кому 27 лет исполнится в 2024 году.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о последствиях удара по телевышке в Харькове

      В России сделали заявление о действиях WADA в делах китайских пловцов и Валиевой

      Кадыров записал видео из тренажерного зала после сообщений о болезни

      56-летняя Селин Дион оголила грудь в съемке для модного журнала

      Моряк похудел на 20 килограммов за девять месяцев после предупреждения врача

      Россиян призвали обращаться в суд при недопуске на рейсы транзитом через Стамбул

      ФСБ задержала проживавшего в ЛНР украинца за шпионаж

      Пленный рассказал об обстреле украинских военных сослуживцами

      15-летний сатанист изрезал школьниц на домашней вечеринке

      Стало известно о давлении ФРГ на США по поставкам Украине Patriot

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше