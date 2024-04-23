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12:01, 23 апреля 2024Мир

В Швеции рассказали о российских кораблях-шпионах

Глава ВМС Швеции Скуг Хаслум заявила о теневом флоте России для шпионажа
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Глава Военно-морских сил (ВМС) Швеции контр-адмирал Ева Скуг Хаслум заявила о теневом флоте России в Балтийском море для шпионажа. О российских-кораблях шпионах она рассказала в интервью SVT.

По ее словам, у шведской стороны есть документация, подтверждающая, что российские корабли могут использоваться для радиоразведки.

«Например, мы находим антенны и мачты, которых обычно не бывает на рыболовных суднах, поэтому ясно, что у них иногда есть и другие цели в их деятельности», — сказала она.

Ранее Скуг Хаслум обвинила Россию в помехах GPS в Балтийском море и, не предоставив никаких доказательств, призвала НАТО вмешаться, добавив, что вмешательство в авиацию и судоходство наносит ущерб региональной экономике.

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      Семен Александров
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