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16:07, 23 апреля 2024Мир

В США предрекли победу над Китаем в ходе гипотетической войны

Defense One: США одержат над Китаем победу в войне, но с тяжелыми потерями

Фото: JEON HEON-KYUN / Pool / Reuters

США одержат победу над Китаем в гипотетической войне, но с тяжелыми для Вашингтона потерями. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на сотрудника американской разведки.

«Мы, американские военные, имеем большой опыт ведения войн. И да, если вы поговорите с любым оператором, то он расскажет вам обо всех наших проблемах, но, честно говоря, мы имеем представление о том, как необходимо выполнять боевые задачи. А у китайцев сейчас вообще нет никого, кто имел бы боевой опыт», — приводит издание слова чиновника.

При этом чиновник отказался отвечать на вопрос о коррупции среди генералитета Народно-освободительной армии Китая (НОАК). По его словам, подобные данные могут вводить в заблуждение Пентагон о возможностях Пекина. В связи с этим он добавил, что США и далее будут исходить из растущего превосходства НОАК для модернизации собственных вооруженных сил.

Ранее в МИД КНР заявили, что вопрос о статусе отношений Пекина и Вашингтона как партнеров или противников является фундаментальным для международных отношений. В ведомстве также обратили внимание, что соперничество между двумя державами не решит проблем, с которыми сталкивается весь мир.

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      Максим Габриелян
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