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06:14, 23 апреля 2024Бывший СССР

Военкор оценил сроки возможного контрнаступления ВСУ

Военкор Ткач: ВСУ начнет контрнаступление не раньше выборов президента США

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может состояться не раньше выборов президента США, которые пройдут в ноябре текущего года. Такие сроки в разговоре с Ura.ru назвал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач.

Он пояснил, что к этому времени Украина сможет получить новые поставки оружие. Военкор допустил, что поставки будут идти на протяжении нескольких месяцев. «Также у них (ВСУ — прим. «Ленты.ру») нет вообще авиации. Для наступления нужно очень большое преимущество, минимум троекратное», — подчеркнул Ткач.

Собеседник издания указал на тот факт, что у Украины нет времени на подготовку личного состава, «уже не говоря о снаряжении». Ткач также напомнил, что ВСУ уже предпринимали попытку контрнаступления. «К нему подготавливали войска в Британии и других странах, но это ничего не дало», — заявил он.

Ранее в России оценили масштаб возможного контрнаступления ВСУ. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, украинские войска могут прорваться на одном из направлений, чем лишь замедлят путь к победе российских войск.

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      Марина Совина
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