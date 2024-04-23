Белгородский губернатор Гладков сообщил о повторной атаке ВСУ на Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали приграничный российский город Шебекино, находящийся в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Шебекино подвергся повторной атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет», — написал глава области.

В результате атаки загорелся легковой автомобиль, еще три машины получили различные повреждения. Помимо того, в двух квартирах одного из домов выбило окна. На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.

Ранее в этот же день губернатор сообщал, что беспилотник ВСУ упал и взорвался возле проходной промышленного предприятия в Шебекино. По его словам, одного мужчину с ранениями грудной клетки и плеча доставили в областную клиническую больницу. Еще двое получили осколочные ранения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.