Жительница популярного курорта назвала туристов опасными для молодых женщин

Daily Star: жительница Тенерифе назвала туристов опасными для женщин

Жительница популярного курортного острова Тенерифе в Испании назвала туристов опасными для местных молодых женщин. Об этом сообщает Daily Star.

15-летняя Селия Кинтеро присоединилась к протестам на Канарских островах против негативного влияния массового туризма. По ее словам, она не решается отправиться в одиночку на юг Тенерифе, поскольку для женщины это может представлять угрозу из-за приезжих. Подросток рассказала, что однажды ее преследовали пьяные немецкие путешественники.

Селия также пожаловалась, что в школах некоторые предметы преподают на английском, только чтобы подготовить детей к приему иностранцев, на которых держится экономика Канарских островов.

При этом протестующие заверяют, что не выступают против туризма, но хотят его изменить, чтобы остров не страдал из-за большого количества гостей.

В последнее время жители Канарских островов не раз высказывали недовольство из-за последствий массового туризма. Так, на Тенерифе объявили голодовку в знак протеста. Люди жалуются, что туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.