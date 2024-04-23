Живущим на первом этаже россиянам дали совет

Строительный эксперт Васильев посоветовал звукоизолировать квартиры на 1-м этаже

Защититься от уличного шума квартирам на первом этаже поможет звукоизоляция. Об этом рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев.

По его словам, в монолитной новостройке или старом панельном доме без качественной шумоизоляции вскоре можно начать распознавать соседей по походке. Эксперт объяснил, что внешние акустические шумы обычно проникают с улицы и из подъезда и просачиваются сквозь щели в стенах, окна и двери. Тогда жильцы слышат голоса соседей, музыку и топот. От таких звуков поможет избавиться пластиковый стеклопакет, а лучше — двойной. От шума из подъезда защитит новая, лучше толстая, дверь.

В панельных домах снизить шум с улицы поможет герметизация швов между панелями. На пол Васильев посоветовал класть ламинат или линолеум на более толстую подложку. Он объяснил, что большинство новостроек делают из железобетона, который не имеет полостей, поэтому по нему хорошо передаются вибрации — топот ног и звук переставляемой мебели. Чтобы сделать звукоизоляцию пола лучше, в отдельных помещениях рекомендуется постелить ковры.

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