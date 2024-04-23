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14:51, 23 апреля 2024Экономика

Стоимость ремонта в России подсчитали в чашках кофе

«Профи»: капремонт в квартире обойдется россиянам в 1,6 тыс. чашек кофе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Для того, чтобы накопить на капремонт в квартире, россиянину потребуется отказаться от 1,6 тысячи чашек кофе. Сколько можно сэкономить на походе в кофейню, подсчитали в сервисе поиска специалистов «Профи». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Капремонт стоимостью до миллиона рублей, включая перенос стен, перепланировку и обновление коммуникаций, обойдется в 712 спонтанных перекусов — столько россиянин успевает сделать за полтора года. Для более дорогого ремонта, по данным аналитиков, придется воздержаться от 1,4 тысячи перекусов, либо 3,2 тысячи чашек кофе. Россиянин выпивает столько в среднем за три года.

Евроремонт равнозначен двум годам посещения кафе — это 1,8 тысячи чашек кофе или 800 перекусов. Дизайнерский ремонт потребует больших лишений — ради таких планов необходимо будет отказаться от 890 перекусов или 2 тысяч чашек кофе.

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Разработка дизайн-проекта бывает бесплатной, если жилплощадь превышает 50 квадратных метров. В том случае, если квартира занимает меньший метраж, придется воздержаться от 150 чашек кофе — во столько обойдется дизайн-проект 40-метровой квартиры. На установку натяжных потолков уйдет от 800 рублей за «квадрат» — это примерно 80 чашек кофе или 36 перекусов. Накопить такую сумму можно за пару месяцев.

Согласно статистике, порция кофе стоит около 400 рублей, а небольшой перекус к напитку — 900 рублей. В среднем за девять месяцев человек потребляет тысячу чашек кофе. Таким образом, на год отказавшись от его употребления вне дома, можно подкопить более полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось о взлете цен на стройматериалы и ремонтные работы. В российских городах-миллионниках они подорожали на 15 процентов. Так, ремонт в стандартной однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров сейчас обойдется минимум в 1,4 миллиона рублей.

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      Виктория Клабукова
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