42-летняя Алессандра Амбросио снялась топлес

42-летняя супермодель Алессандра Амбросио снялась с обнаженной грудью

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя манекенщица разместила серию снимков, на одном из которых предстала в ярких плавках, отказавшись от бюстгальтера. При этом звезда легла животом на полотенце, прикрывая обнаженную грудь и демонстрируя ягодицы.

В качестве аксессуара она выбрала желтую соломенную шляпу. Вдобавок знаменитость распустила длинные, завитые в легкие локоны волосы.

Ранее в апреле Алессандра Амбросио восхитила фанатов снимком в купальнике. На одном фото знаменитость позировала вместе с 16-летней дочерью Аней Луизой Амбросио-Мазур. Родственницы предстали перед камерой в раздельных купальниках розового цвета.