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09:05, 4 апреля 2024Ценности

42-летняя Алессандра Амбросио восхитила фанатов снимком в купальнике

42-летняя супермодель Алессандра Амбросио снялась в купальнике на Гавайях

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя манекенщица поделилась серией снимков с отдыха на Гавайях. На одном размещенном фото знаменитость позировала вместе с 16-летней дочерью Аней Луизой Амбросио-Мазур. Так, родственницы предстали перед камерой в раздельных купальниках розового цвета.

Поклонники восхитились данным кадром и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Очень красиво!», «Счастливые мама и дочь», «Потрясающе смотритесь», «Самая шикарная мама», «Замечательно!» — высказывались они.

В марте Алессандра Амбросио снялась в откровенном наряде во время Недели моды в Париже. Модель предстала на размещенных кадрах на фоне Эйфелевой башни. Она примерила трусы с высокой посадкой, черно-синюю футболку бразильского футбольного клуба «Гремио» и набросила на плечи жакет из материала, имитирующего змеиную кожу.

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      Мария Винар
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