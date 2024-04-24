47-летнему российскому преподавателю сломали нос и челюсть в деканате

В Петербурге коллега сломал нос и челюсть преподавателю Академии художеств

В Санкт-Петербурге коллега сломал нос и челюсть 47-летнему преподавателю в деканате Академии художеств имени Ильи Репина. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Как выяснил телеканал, конфликт между ними разгорелся накануне в здании на Университетской набережной. Оба россиянина являются сотрудниками кафедры графики.

В больнице пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом челюсти и костей носа. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как утверждает 78.ru, ссора между преподавателями возникла во время обсуждения финансовых вопросов факультета. Один из сотрудников попытался разъяснить ситуацию с зарплатами, однако это не понравилось председателю комиссии.

Ранее сообщалось, что в Тляратинском районе Дагестана учитель музыки избил директора школы в его кабинете за обвинения в адрес отца.