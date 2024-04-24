Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:28, 24 апреля 2024Россия

47-летнему российскому преподавателю сломали нос и челюсть в деканате

В Петербурге коллега сломал нос и челюсть преподавателю Академии художеств

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге коллега сломал нос и челюсть 47-летнему преподавателю в деканате Академии художеств имени Ильи Репина. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Как выяснил телеканал, конфликт между ними разгорелся накануне в здании на Университетской набережной. Оба россиянина являются сотрудниками кафедры графики.

В больнице пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом челюсти и костей носа. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как утверждает 78.ru, ссора между преподавателями возникла во время обсуждения финансовых вопросов факультета. Один из сотрудников попытался разъяснить ситуацию с зарплатами, однако это не понравилось председателю комиссии.

Ранее сообщалось, что в Тляратинском районе Дагестана учитель музыки избил директора школы в его кабинете за обвинения в адрес отца.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ пять лет собирала материалы на заместителя Шойгу. Он мог получать взятки при стройке «мозгового центра» Минобороны

      Россиянин побывал в Венгрии и раскрыл странные факты о стране

      В Одессе произошел частичный блэкаут

      Поставки из России в Европу упали в два раза

      Стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Херсонской области

      Экс-главу петербургского МВД Умнова и трех офицеров решили судить в Москве

      В Петербурге у школьника произошел разрыв селезенки после встречи с самокатчиком

      Стало известно об ударе по военной части ВСУ в Одессе

      Россияне резко заинтересовались ЛГБТ-литературой

      Американский сенатор подтвердила размещение военной техники для Украины в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше