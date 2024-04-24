50-летняя Юлия Высоцкая показала внешность без макияжа

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя артистка поделилась снимком, на котором запечатлела себя в фиолетовом свитшоте с надписью Lost («Потерянный») и бейсболке. Кроме того, она надела очки с прозрачными линзами.

На размещенном кадре видно, что знаменитость снялась без макияжа. При этом можно заметить, что вокруг ее глаз и на подбородке присутствуют небольшие морщины.

В феврале Юлия Высоцкая продемонстрировала фигуру в откровенном виде. Тогда актриса опубликовала фото из ванной комнаты. Она предстала в черном купальнике, который был оформлен V-образным глубоким декольте.