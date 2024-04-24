В Совфеде высказались об использовании в Канаде титана из России в обход санкций

Карасин назвал разрешение Канады использовать титан из РФ актом здравомыслия

Разрешение правительства Канады использовать корпорации Airbus в своем производстве титан из России, несмотря на введенные ранее санкции, — это акт здравомыслия, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на решение Оттавы.

«Если это сделано, то, наверное, это соответствует их техническим и коммерческим интересам. Они сделали правильный вывод, что санкции санкциями, а здравый смысл — здравым смыслом в интересах развития технических и других отраслей страны», — высказался Карасин.

Ранее правительство Канады разрешило корпорации Airbus использовать российский титан в своем производстве, несмотря на введенные ранее санкции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что после введения санкций против российской компании «ВСПМО-Ависма» у корпорации Airbus появились опасения, связанные с дальнейшим производством самолетов и другой техники.