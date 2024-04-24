Макгрегор: США с помощью военной помощи уничтожают украинскую нацию

США, выделяя новый пакет помощи Украине, продлевает кровопролитие. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

«Надежда администрации при отправке всех этих денег на Украину состоит в том, чтобы продолжать замалчивать полное и окончательное уничтожение украинской нации», — раскрыл цель Вашингтона Макгрегор.

Полковник подчеркнул, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины. Он отметил, что летом будет только хуже.

Ранее Макгрегор заявил, что в поражение Украины может стать поводом для обсуждения ее разделения между Россией, Белоруссией, Венгрией и Польшей. Москва, по мнению экс-советника, не только присоединит Харьков и Одессу, но и будет настаивать на создании демилитаризованной зоны на западе Украины.