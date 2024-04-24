Аргентинцы удивились НЛО на дороге

The Sun: в Аргентине на дороге обнаружили фуру с похожим на НЛО объектом

Жители Аргентины обнаружили похожий на НЛО объект на пустынной дороге. Об этом сообщает The Sun.

Огромный объект, напоминающий летающую тарелку, везли на фуре. Удивленные водители, заметившие его, успели сделать фотографии и видео. Некоторые посчитали, что предмет действительно принадлежит существам внеземного происхождения, а другие предположили, что грузовой автомобиль перевозил часть оборудования.

Один из пользователей, увидевший снимок в сети, объяснил, что это всего лишь спутниковая антенна. «Должно быть, в Аргентине очень плохо с экономикой, чтобы возить невредимый НЛО по дорогам у всех на виду», — пошутил один человек.

Ранее сообщалось, что неподалеку от построенной Россией атомной электростанции «Куданкулам» в индийском штате Ченнаи сотрудник полиции не раз наблюдал неопознанные летающие объекты. Объекты проявлялись в виде свечения на ночном небе.